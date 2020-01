'Manifestazione Maranello? Sardine specchio del vuoto della sinistra'

In merito all'annunciata contro-manifestazione, organizzata dalle sardine, all'appuntamento con Matteo Salvini sabato a Maranello, interviene il candidato Lega alle elezioni regionali Isabella Bertolini.

'Le sardine non si smentiscono. Fin dalla loro discesa in campo, dichiaratamente a sostegno della sinistra e di Bonaccini, hanno solo saputo proferire atti e parole di odio nei confronti di Matteo Salvini. Rappresentano il vuoto di una sinistra capace solo di offendere e denigrare gli avversari politici. Sono l'esatto contrario di quello che predicano - afferma la Bertolini -. La contro-manifestazione delle sardine all'evento di sabato, che ci vedrà in piazza a Maranello insieme a Salvini e al nostro candidato Governatore Lucia Borgonzoni per illustrare la nostra idea di libertà ed il nostro modello di governo della regione, ne è solo l'ennesima conferma. A chi fa dell'attacco all'avversario l'unica forma di espressione politica, sabato noi risponderemo con un grande e corale grido di libertà'.