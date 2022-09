Mantovani (M5S): 'Garantire il diritto di voto ai fuorisede'

'Il diritto al voto non può essere ignorato: sono tantissimi i giovani e non fuorisede che non riusciranno, il 25, a presentarsi alle urne. In questo modo si perderebbe una grande fetta di elettorato. Noi abbiamo presentato una proposta concreta per trovare soluzione al buco legislativo'Così la candidata cinque Stelle Maria Laura Mantovani interviene sugli elettori 'dimenticati', ovvero i tantissimi fuorisede che per svariati motivi non potranno tornare nelle proprie città per esprimere la loro preferenza.'Durante i banchetti informativi organizzati in questi giorni dal Movimento – spiega Mantovani – tantissimi giovani hanno espresso il proprio disappunto e preoccupazione circa l'impossibilità di tornare a casa per poter votare. Teniamo presente che tra questi ci sono anche tanti 18enni chiamati al voto per la prima volta per eleggere il Senato della Repubblica e che, per motivi di studio, non risiedono nella propria Regione.