Maserati a Modena, il sindaco inaugura la nuova linea GranTurismo e GranCabrio

Intervenendo dopo il ceo Jean Philippe Imperato e Santo Ficili chief operating officier, il sindaco ha voluto salutare subito le maestranze tornate al lavoro

Il sindaco Massimo Mezzetti ha partecipato questa mattina, all'interno dello stabilimento di Maserati, al taglio del nastro della nuova linea di assemblaggio delle auto GranTurismo e GranCabrio, simbolico momento del ritorno alla produzione della storica fabbrica modenese.
'Rivedere le lavoratrici e i lavoratori della Maserati dentro lo stabilimento è motivo di grande felicità per me come sindaco – ha detto Mezzetti - Conosco la passione e l'energia che Santo Ficili e tutto il suo team hanno messo in questo progetto, assieme al dott. Imparato, e li ringrazio. Per noi la Maserati è Modena e Modena è la Maserati, quindi questo di oggi è un momento molto importante'.
'Nella costruzione di progetti come questo il cinquanta per cento è rappresentato anche dalla capacità di promozione e di marketing, un fattore che sicuramente si è realizzato in questi ultimi mesi – ha proseguito il sindaco - Con il contributo di tutti ora dobbiamo realizzare l'altro cinquanta per cento, perché questi sono prodotti che hanno una grande componente emozionale che viene proposta agli acquirenti.
In questo campo Modena, con il suo patrimonio, la sua storia, la sua grande sapienza artigianale non è seconda a nessuno: ancor prima di essere fatte in Italia queste sono auto 'Made in Modena'. L'amministrazione comunale è quindi al fianco del management e, come è sempre stato, a fianco dei lavoratori e delle lavoratrici. In questo modo sicuramente otterremo ottimi risultati'.
Dopo il taglio del nastro il sindaco ha visitato la linea di assemblaggio.
'Il ritorno a casa di GranTurismo e GranCabrio non è soltanto un tributo alla nostra leggendaria storia, ma una scelta strategica e identitaria che guarda al futuro con orgoglio e determinazione, confermando il ruolo centrale di Modena e la volontà di Maserati di continuare a investire in Italia, valorizzando eccellenza, competenze e visione. È anche un segno concreto di coesione e appartenenza, che rinnova la più ferma intenzione ad investire su questo fantastico Brand' - ha detto Jean-Philippe Imparato.
'Questa terra è il cuore pulsante del nostro Brand straordinario, il più longevo di tutta la Motor Valley italiana, capace di portare nel mondo una visione unica di performance e design.
Celebrare il legame tra Modena e il suo territorio con il ritorno a casa di due modelli iconici rappresenta un importante investimento, non solo per il Brand, ma in primo luogo per le sue persone, mostrando l’impegno del Marchio nei confronti della comunità locale e, allo stesso tempo, creando nuove opportunità di crescita' - ha chiuso Ficili.
