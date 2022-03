Mediopadana, Tecnopolo, arena campovolo, Silk Faw: Reggio festeggia

La stazione ferroviaria Mediopadana ha raggiunto il risultato record di un milione e 400.000 passeggeri l’anno. Attorno al suggestivo manufatto firmato dall’archistar Santiago Calatrava, inaugurato nel giugno del 2013 nell’area Nord di Reggio Emilia, si è sviluppato un nuovo quartiere ricco di prodotti e servizi innovativi, primo fra tutti il Parco Innovazione con annesso Tecnopolo e, entro breve, nuovi spazi per l’università di Modena e Reggio.“Malgrado la pandemia e la guerra in Europa, Reggio Emilia non ha mai smesso di guardare al futuro. Gestiremo più di un miliardo di investimenti nei prossimi anni. Già ora stiamo impostando la città del 2030”. Luca Vecchi, commercialista di 48 anni e sindaco di Reggio da otto, tira un primo bilancio del suo mandato amministrativo. Si dice convinto che le esportazioni del tessuto produttivo locale non subiranno gli effetti della crisi.trovano spazio la grande Arena Rcf al Campovolo, sede per concerti e spettacoli dal vivo che può ospitare fino a 100.000; lo sbarco a Reggio di Silk Faw, joint-venture cinese e americana, produttrice di supercar elettriche; un hub completamente dedicato all’innovazione che ospita persino grandi nomi del cinema italiano come Palomar, produttrice delle principali serie nazionali tra cui quella dedicata al celebre Commissario Montalbano.“Reggio non è più quella di una volta”, aggiunge il sindaco. “Oggi è una città orientata all’innovazione, aperta, plurale, con una rinnovata sensibilità ecologica e ambientale. Sono in arrivo massicci investimenti, non solo pubblici, per centinaia di milioni di euro”. Il suo futuro? Al momento, Vecchi presiede la commissione welfare per Anci, associazione dei Comuni italiani, e a domanda si schermisce: “Il mio impegno pubblico non dipende da me, ma dai cittadini”.