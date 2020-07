Mega sala giochi a Bastiglia, il caso finisce in Regione

Continua a far discutere la prossima apertura della mega sala giochi a Bastiglia della quale La Pressa ha dato notizia nei giorni scorsi. Per il consigliere regionale di Fdi Michele Barcaiuolo e Antonio Spica, già consigliere comunale di Bastiglia per Fratelli d’Italia, la nuova sala scommesse che sta aprendo a pochi passi dal centro di Bastiglia rischia di attirare degrado e malavita.“Su segnalazione di Antonio, abbiamo chiesto, con un’interrogazione in Regione, se la nuova sala slot rispetti tutte le normative ed in particolare, quella che ci sta più a cuore, ossia la distanza minima dai luoghi cosiddetti sensibili” spiega Michele Barcaiuolo. “Ho chiesto inoltre di sapere quali siano le misure adottate in Emilia-Romagna per contrastare il gioco d’azzardo, per quanto legale, infatti, è una pratica da disincentivare e che rischia di rovinare vite e famiglie specie tra chi ha già problemi economici e cerca conforto o una facile via al guadagno”.“Non credo inoltre - continua Spica - che i bastigliesi siano disposti ad accettare la presenza della sala dietro un compenso economico. Si affronti poi il tema sicurezza, considerando il rischio che la presenza di questa mega sala possa assembrare gente da ogni dove”.Entrambi i politici infine chiedono di valutare un presidio delle forze dell'ordine a Bastiglia, temendo che il nuovo locale possa diventare difficile da controllare dalle poche forze dell’ordine ad oggi in servizio.