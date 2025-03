Mezzetti al corteo per l’Ucraina: è Marino a informare i vertici Pd

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

‘Domenica 2 marzo 2025, in tutta Italia si terranno manifestazioni in risposta agli attacchi politici di ieri di Trump e Vince (probabilmente intendeva scrivere Vance, ma il T9 non sempre è di aiuto ndr) contro il Presidente dell'Ucraina, mirati a destabilizzare l'Ucraina, la sua sovranità e la sua integrità. Questi attacchi non sono solo umilianti per l'Ucraina, ma rappresentano una minaccia per i valori fondamentali che uniscono le nazioni libere… Il Sindaco mi comunica di informarvi che sarà presente’. A dare conto della presenza di Mezzetti oggi alla manifestazione pro Ucraina, prima del comunicato ufficiale giunto in serata, è stato il capo della segreteria politica del sindaco, Antonio Marino. Una informazione arrivata alle 17.41 nella chat dei consiglieri e assessori Pd, non condivisa in precedenza e che non tutti - pur non esplicitamente - hanno gradito. Nei modi e nei contenuti.