Modena, il sindaco aderisce al presidio della comunità ucraina

Il sindaco Massimo Mezzetti si unirà domani, domenica 2 marzo, al presidio indetto alle ore 17 dalla comunità ucraina in piazza Matteotti. 'A Modena, come in altre città d'Italia, sono previste manifestazioni dopo quanto accaduto nell'incontro tra il presidente statunitense Donald Trump e il presidente ucraino Zelensky che è stato oggetto di attacchi politici e umiliazioni personali' - afferma in una nota il Comune di Modena.

Mezzetti scenderà in piazza condividendo le parole contenute nell'appello che sta circolando in queste ore e chiama a una reazione immediata dell'Europa: “Questi attacchi non sono solo umilianti per l'Ucraina, ma rappresentano una minaccia per i valori fondamentali che uniscono le nazioni libere: il rispetto della democrazia, il diritto all'autodeterminazione e la pace”.