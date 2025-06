Migranti, Barcaiuolo (FdI) esulta: 'La Germania segue la nostra linea'

'Finalmente in Europa c’è chi condivide con convinzione le politiche predicate da anni, nella nostra Nazione, da Fratelli d’Italia. La Germania ha sospeso i finanziamenti pubblici predisposti in favore delle ong che pattugliano il Mediterraneo'. Lo dichiara il senatore Michele Barcaiuolo, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Esteri e Difesa.

'Un’ottima notizia per chi, come noi, crede che l’unico modo per risolvere la piaga dell’immigrazione clandestina, dilagante nel nostro Continente, sia sospendere le partenze e agire in modo deciso contro i trafficanti di morte. Solo così possiamo difendere i nostri confini da illegalità e dalla più orrenda forma di schiavitù dei nostri tempi, quella messa in atto dai meschini mercanti di uomini' - chiude Barcaiuolo.