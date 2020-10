“A nome del Partito democratico modenese desidero complimentarmi con carabinieri e magistratura per l’importante operazione che, dopo un lavoro lungo e meticoloso, è riuscita a stroncare il giro di spaccio in strada installatosi attorno alla zona della stazione dei treni. Le nostre forze dell’ordine hanno dimostrato di avere grande capacità investigativa e competenze per combattere anche le organizzazioni più ramificate. Impressionante il numero di cessioni di dosi di stupefacente ricostruito dai militari, 18mila negli ultimi cinque anni, a dimostrazione di come il mercato della droga prosperi sulla disperazione di centinaia di assuntori. Il contrasto a questo tipo di reati deve vedere unita tutta la città e la denuncia alle autorità deputate deve essere costante'



Così il segretario provinciale del PD modenese Davide Fava, commenta l'operazione dei Carabinieri che nella zona nord di Modena compresa Tra R-Nord, viale Gramsci, Parco XXII aprile, viale Gramsci e Finzi hanno documentato 18.000 cessioni di droga che hanno portato al fermo di 32 soggetti stranieri irregolari, raggiunti da provvedimento di allontanamento da parte del GIP. Una operazione che ha confermato la criticità della situazione legata allo spaccio di sostanze di stupefacenti.



'Le denunce dei cittadini, le raccolte di firme e tutte le azioni messe in campo, comprese le porte aperte al Circolo Pd di viale Gramsci - ha affermato Davide Fava - hanno sostenuto questa azione' di denuncia e azione civica, 'perché oltre a combattere il crimine è necessario anche ricostruire il tessuto sociale. Ora occorre che le nostre forze dell’ordine siano messe in condizioni di poter contare su più uomini e mezzi per rafforzare la loro opera al servizio di tutta la comunità”.