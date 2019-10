'Mobilità a Modena: il Pums è la cronaca di un fallimento annunciato'

'Un obiettivo fondamentale del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile-Pums, presentato dalla Giunta comunale, dovrebbe essere di ridurre almeno del 20% i flussi di traffico secondo quanto disposto dal PAIR-Piano Aria regionale. Invece, nel 2030 quando il PUMS sarà completamente attuato, gli spostamenti di autovetture negli orari di punta diminuiranno solo dell’1-2%'. Così in una nota Modena Volta Pagina critica il piano della mobilità presentato dalla giunta Muzzarelli.



'È incredibile ma il Pums stesso prevede una riduzione dieci-venti volte inferiore all’obiettivo fissato dalla Regione. E ciò, nonostante gli oltre 800 milioni d’investimento previsti per l’attuazione del Pums. Un fallimento annunciato a pagina 380 del Piano, al capitolo “Effetti sulla mobilità privata”. Unico risultato ottenuto è che una piccola quota del traffico verrebbe deviata un po’ più in periferia, soprattutto per il prossimo maggior utilizzo della ‘Complanarina’, la strada che corre a fianco dell’Autosole - continua il movimento civico guidato da Carolina Coriani (nella foto) -. Modena Volta Pagina, che ha svolto assemblee coi cittadini, discutendo le loro esigenze di spostamento e di vivibilità ambientale, ha presentato un’osservazione al PUMS che dovrà presto essere discussa e votata dal Consiglio Comunale. Nell’osservazione viene richiesto un profondo cambiamento del Piano per adeguare il traffico a quanto imposto dal Piano Aria Regionale che imporrebbe non solo un 20% di spostamenti in meno ma anche la riduzione del 40% delle emissioni di gas serra entro il 2030, per ripulire l’aria che respiriamo. Bisogna affrontare con serietà i problemi della mobilità e quelle ambientali che stanno esplodendo, non si può più fare piani che non cambiano nulla'.