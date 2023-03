'Modena, differenziata disastrosa: dirigenti Hera facciano giro in centro'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Un inizio fallimentare evidentemente chiaro anche all'amministrazione in quanto, di fatto, l'assessore Filippi, non sta più rispettando gli appuntamenti con il calendario che sarebbe dovuto essere utilizzato per la rimozione di tutti i bidoni - afferma Negrini - Pattumiere quindi non più presenti nella mappa finale fornita dalla Multiutility (non) a tutti i cittadini. Questo periodo d’attesa nel procedere è figlio della consapevolezza che si rischierebbe di aggravare ulteriormente la problematica e infatti,le pattumiere, se pur in diversa forma, in molti punti critici sono aumentate'.'Altro fallimento è la raccolta condominiale dove molto spesso, ci viene segnalato, non esserci puntualità nel ritiro dei rifiuti, recando così danno ai cittadini che vivono in palazzi dove gli androni o i lucernari assomigliano sempre più a discariche. Ci chiediamo se alla luce di questo abbia senso continuare a raccontare che tutto sta proseguendo nei migliori dei modi, se così fosse invitiamo i dirigenti Hera a fare un giro per il centro storico - chiude Negrini -. In piazza San Francesco dove la presenza del mercato della domenica (come già segnalato) crea una mole importante di rifiuti che vengono raccolti solo il giorno dopo, o in piazza XX settembre (per citare due luoghi simbolo) dove quotidianamente i rifiuti si inseriscono (male) nel contesto dell'arredamento urbano insieme ai topi sempre più presenti.

Segnaliamo inoltre che abbiamo costanti contatti con molte parti della città dove è presente la stessa problematica che, chiaramente, non é circoscritta solamente al centro storico e per cui a breve interverremo denunciando la situazione dei singoli quartieri'.



'Fratelli d’Italia, anche a seguito delle sempre più frequenti sollecitazioni da parte dei cittadini stanchi, comunica che è in corso di valutazione una manifestazione qualora non sia modificata questa situazione e non siano date risposte reali e tempestive ai cittadini. Chiediamo che venga fatta una relazione concreta volta ad informare la città delle problematiche riscontrate fino ad oggi e in che modo si intende procedere soprattutto in termini di ascolto dei modenesi ogni giorno sempre più immersi nei rifiuti. Risposte serie e non figlie della preoccupazione primaria di mantenere un buon rapporto con l’azienda di Bologna. Infine, invitiamo l’amministrazione a prendere atto del fallimento dell’approccio ideologico utilizzato fino ad oggi che ha portato Modena a livelli di sporcizia mai registrati prima' - conclude Negrini.