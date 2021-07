Modena, 119 nuovi alloggi tra via Nonantolana ed ex Consorzio agrario

Sono tredici gli interventi previsti dal progetto “Modena. Abitare dopo la pandemia: la città nel quartiere” che è stato ammesso a finanziamento nell’ambito del Pinqua, il Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare del ministero per le Infrastrutture e la Mobilità sostenibili (Mims).Tra gli interventi rientra il secondo stralcio della realizzazione di due palazzine Erp-Ers di via Nonantolana per. Se i lavori del primo stralcio sono già stati avviati a cura di Acer con risorse che provengono da entrate degli alloggi Erp, il secondo stralcio sarà finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, dal Pinqua e attraverso risorse di un soggetto privato che sarà individuato tramite avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per la progettazione, demolizione e ricostruzione, e gestione degli interventi edilizi, anche con l’attivazione di un gestore sociale. Oltre all’acquisizione dei tre alloggi privati da espropriare, è prevista la realizzazione della seconda palazzina, che ospiterà 48 alloggi Ers, di servizi integrativi all’abitare (spazi comuni di aggregazione sociale aperti ai residenti del comparto e del Quartiere) e di ulteriori dotazioni urbanistiche anche fuori dal comparto.All’ex Consorzio Agrario saranno inoltre realizzate altre tre palazzine Ers da 15 alloggi ciascuna perda destinare a locazione a canone agevolato. Una di queste palazzine sarà riservata alle forze dell’ordine e una seconda al Progetto Foyer giovani, un progetto di community rivolto a giovani in cerca di autonomia abitativa. Nell’ambito del progetto, nell’area dell’ex Consorzio agrario sono inoltre previsti un parcheggio multipiano vicino alla Casa della salute, a cura di Esselunga spa e ulteriori urbanizzazioni.Sarà poi realizzata una pista ciclopedonale lungo via Nonantolana, che collegherà il comparto Nonantolana con via Gramsci, via Canaletto e via Del Mercato ricucendo la rete della mobilità dolce anche in continuità con gli interventi in corso nell’ambito del Progetto Periferie. Il progetto prevede, inoltre, una serie di interventi per la riqualificazione del parco XXII Aprile, in linea con il progetto di Renzo Piano che interessa l’area, volti ad aumentarne la fruibilità e la sicurezza. Sono previsti, in particolare, la riqualificazione dell’area anfiteatro e dei percorsi adiacenti l’asse del lago-canale, la sistemazione di uno spazio da destinare a un biomarket all’aperto e l’adeguamento dell’impianto di illuminazione del parco. In tutta l’area del progetto (Canaletto, Nonantolana, Mercato bestiame, ex Consorzio agrario) è previsto il potenziamento della videosorveglianza.Nel comparto dell’ex Mercato bestiame è inoltre in programma la riqualificazione dell’immobile ex Stallini e la sua trasformazione in nuova sede del Centro per l’impiego. L’intervento sarà finanziato anche con fondi regionali volti a potenziare le attività del servizio pubblico. Nelle adiacenze del futuro Centro per l’impiego sarà realizzato un Hub di scambio intermodale, con parcheggi, una piazza verde e un’area parcheggio per la mobilità dolce (stalli per biciclette e monopattini elettrici con punto di ricarica e ciclofficina).Nell’area pubblica alle spalle dell’ex Mercato bestiame, infine, sarà realizzato un Parco dell’inclusività, con spazi verdi e area giochi per bambini ed anziani (compresa un Giardino Alzheimer), una serra di quartiere e un’area sport all’aperto per giovani e non.