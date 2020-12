Modena, 44mila euro per educare alla 'cittadinanza di genere'

'Attivare percorsi che promuovano la conoscenza e consapevolezza delle tematiche dell'inclusione sociale, scolastica, lavorativa e il contrasto di ogni forma di discriminazione e violenza di genere'. Per questo progetto (dal titolo “Educare alle differenze per promuovere la cittadinanza di genere') elaborato dall'assessorato alle pari opportunità del Comune di Modena sono stati stanziati 44mila euro. 34mila euro di contributo regionale e 10mila euro così suddivisi: 3.000 euro di ore di lavoro di personale dell'ufficio Pari Opportunità impegnato sul progetto, 5.800 euro di competenza del Comune di Modena, 1.200 euro di competenza del Comune di Serramazzoni e Savignano sul Panaro.Gli altri soggetti ed enti partecipanti a vario titolo al progetto sono: Centro Documentazione Donna, Gruppo Donne e Giustizia, Casa delle Donne contro la violenza, UDI (Unione Donne Italiane), Associazione Peso Specifico, Centro Attività Psicosomatiche, Artisti Drama Teatro, Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e Vulnerabilità CRID di Unimore, CPOCUP (Commissione Pari Opportunità del Comitato Unitario delle Professioni Intellettuali).

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.