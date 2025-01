Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A Modena per ottenere il rilascio della carta d'identità elettronica (al di là dei rilasci urgenti per reale e documentata necessità) bisogna attendere cinque mesi. Il primo appuntamento disponibile ad oggi è infatti a giugno 2025. L'anomalia, sottolineata da La Pressa lo scorso novembre , è oggetto oggi di una interrogazione da parte del consigliere comunale di Fdi Dario Franco.Una situazione paradossale se si considera che un anno fa l'allora assessore Ludovica Ferrari, a fronte di ritardi di due mesi, promise assunzioni e riduzione dei tempi di attesa.'Alla data di presentazione di questa interrogazione i primi appuntamenti disponibili tramite sito di prenotazione del comune di Modena sono nella seconda metà del mese di giugno 2025 (altri 5 mesi di attesa) - sottolinea Franco -. Vorremmo dunque sapere se l’amministrazione comunale è al corrente di questa forte situazione di disagio arrecato alla cittadinanza e quali sono le azioni che la giunta sta introducendo per accorciare tali tempi di attesa. Inoltre vorremmo sapere se sono stati previsti degli aumenti degli orari di apertura al pubblico degli uffici di Via Santi, 40, prevedendo accessi anche in ore serali o al sabato pomeriggio per adeguarsi ai bisogni della cittadinanza'.