Modena, per il rilascio della carta d'identità una attesa di 5 mesi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Come si legge sul sito del Comune , la carta di identità è rilasciata presso la sede dell'Anagrafe centrale di via Santi 40 o presso il quartiere 3 di Via Padova 'esclusivamente su appuntamento', il problema è che ad oggi al quartiere 3 non ci sono posti disponibili nell'arco di un anno, mentre in via Santi bisogna attendere circa 150 giorni.Una situazione paradossale se si considera che un anno fa l'allora assessore Ludovica Ferrari, a fronte di ritardi di due mesi, promise assunzioni e riduzione dei tempi di attesa.

'All’Anagrafe di Modena sono in corso le procedure per assumere nuovo personale e ciò consentirà di ridurre i tempi di attesa per Carte d’identità elettroniche (Cie) e Disposizioni anticipate di trattamento (Dat)' - diceva infatti la Ferrari a settembre 2023 spiegando che 'attualmente i tempi di attesa per le Cie sono di circa 60 giorni. Questa situazione - aveva aggiunto - è temporanea e non è certo l’ottimale, ma è determinata da una carenza di risorse umane dovuta a un avvicendamento di personale che comporta purtroppo l’apertura di soli 4-5 sportelli rispetto ai previsti 6-7, più ovviamente le urgenze. Ci attendiamo che entro fine anno i tempi di attesa tornino a diminuire rientrando nei 15-30 giorni di attesa'.

A un anno di distanza non solo i tempi non si sono ridotti, ma si sono quasi triplicati.