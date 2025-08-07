Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Modena, 7 mesi di lavori su Gigetto: ma per il Comune non doveva essere dismesso?'

'La ditta Costruzioni Linee Ferroviarie Spa sta eseguendo una serie di interventi sulla linea ferroviaria Modena Sassuolo (comuni di Modena, Formigine, Fiorano Modenese, Sassuolo) con cantieri fissi ubicati presso le stazioni ferroviarie di Formigine e Modena Manzoni e cantieri mobili lungo l’intera linea: le attività di cantiere saranno attive dal 21 maggio 2025 fino al 31 dicembre 2025. Eppure negli Indirizzi di Governo 2024-2029 del Comune di Modena si ipotizza, così come nel Pums, il superamento di Gigetto: “Revisione del servizio ferroviario Modena-Sassuolo (Gigetto) trasformando l’attuale mezzo in uno moderno in grado di servire la città aumentando le fermate lungo tutta la linea e in particolar modo nella zona Sud della città, con una più elevata frequenza delle corse e al contempo la garanzia di una minore interferenza con la rete viaria eliminando i passaggi a livello in favore di passaggi semaforici sincronizzati e permettendo l’intermodalità con il caricamento della bicicletta'. Ebbene, come l’avvio del cantiere si concilia con la volontà espressa negli Indirizzi di Governo di revisione del servizio ferroviario Modena-Sassuolo e con i rilievi contenuti nel Pums?' A porre la questione con una interrogazione ad hoc è il consigliere Fdi Elisa Rossini.
Rossini chiede anche di sapere 'il costo complessivo degli interventi programmati da FER nel periodo 21 maggio- 31 dicembre 2025 e la finalità degli interventi e se il Comune si è confrontato con i soggetti competenti prima dell’avvio del cantiere e in caso affermativo quale è stato il contenuto del confronto'.

