Modena, accampamento nomadi al Palapanini: tre sgomberi, tre ritorni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'È la terza volta in dieci giorni che tutto torna come prima degli interventi del sindaco. Allora delle due l’una: o le direttive che sono state date agli agenti per intervenire sono troppo blande, e questo evidenzierebbe nuovamente quanto sia sempre più necessario un cambio alla guida del comando della Polizia Locale di Modena, oppure il sindaco sta sottovalutando l’importanza dell’intervento risolutivo che va messo in campo per decretare la definitiva fine di questo braccio di ferro che non può e non deve essere tollerato ulteriormente' - continua Negrini.

'La situazione del piazzale del Palapanini da anni è stata fintamente gestita con interventi che non hanno fatto altro che far credere a questi soggetti che di fatto si possa continuare a prendere in giro le istituzioni senza che nulla accada loro. Questo è inammissibile come è inammissibile che per dieci giorni si continui a sbeffeggiare in questo modo la cittadinanza che rimane spettatrice di un atteggiamento, quello dei nomadi, tanto arrogante quanto stucchevole. Invitiamo nuovamente il sindaco ad intervenire con fermezza e in maniera tale che questa presa in giro al limite del ridicolo sia definitivamente stroncata anche attraverso la rimozione forzata dei mezzi'.