'In questo quadro ribadisco un tema che ho già affrontato nel mio discorso d'insediamento, quello della certezza della pena. È difficile accettare il fatto che chi delinque e viene fermato o arrestato sia di nuovo messo in libertà dopo poche ore. Ciò genera frustrazione negli operatori delle Forze dell'Ordine e sfiducia da parte dei cittadini nelle istituzioni. Quando dico questo non penso solo al carcere come strumento di repressione ma alla possibilità di ricorrere a forme alternative di punizione e rieducazione. Su questo tema mi aspetto un confronto costruttivo con le istituzioni preposte per fare tutti uno scatto in avanti nell'interesse dei cittadini modenesi'.