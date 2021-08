Modena, allarme carenza medici di base, la Regione intervenga

Risolvere i problemi legati alla carenza dei medici di base sul territorio regionale e in particolare in provincia di Modena dove ne mancherebbero 40. A chiederlo è la Lega in un'interrogazione a prima firma del consigliere Simone Pelloni, in cui si ricorda come 'di famiglia la Regione Emilia-Romagna e, i quali restano generalmente in assegnazione per sei mesi o un anno, non garantendo dunque alcun rapporto di continuità con i pazienti, i quali si rivolgono al proprio medico di base nella piena consapevolezza che presto verrà sostituito'.Il Carroccio, in particolare,Analizzando nel dettaglio il dato per singoli distretti si evidenzia come la situazione sia particolarmente drammatica per alcuni di essi:Da qui l'atto ispettivo per sapere dalla Giunta 'come intenda affrontare la grave carenza strutturale di medici di base nella provincia di Modena, che vede oggi 40 posizioni scoperte, e quali azioni intenda introdurre per superare il problema nell'intero territorio regionale'.