Modena, area ludica di fianco al Lido Park: lavori in ritardo di mesi

'I lavori riguardanti l'area ludica di fianco al Lido Park dovevano finire il 31/3/2025 in tempo per permettere ai bambini della zona di usufruirne nella stagione primaverile ed estiva 2025. E' trascorsa la primavera e i lavori non erano ancora terminati'. Così il consigliere di Quartiere 1 Vittorio Ballestrazzi.

'In risposta ad un'interrogazione scritta di Maria Grazia Modena, capogruppo ModenaXmodena, dello scorso maggio l'assessore Carla Ferrari, forse non sapendo della data di termine lavori scritta nel cartello del Comune di Modena che, per legge è obbligatorio affiggere alle recinzioni dei cantieri, scriveva testualmente: 'sono attualmente in corso i lavori di riqualificazione dell'area ludica a fianco del Lido Park, nell'ambito degli Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di strutture ludiche quartieri 1-2-3-4 il cui termine è previsto all'inizio della stagione estiva'. Quei lavori come detto dovevano terminare il 31/3/2025 e l'inizio della stagione estiva è il 21/6/2025. Siamo a 117 giorni dalla data di fine lavori e a 35 giorni dall'inizio della stagione estiva e l'area ludica è ancora recintata. Una primavera è passata, l'estate sta per passare e i bambini di una parte del Centro Storico non possono ancora usufruire di un'area giochi in uno dei più bei parchi di Modena. Mi rivolgo come consigliere del centro storico al Sindaco e chiedo che, prima di usufruire delle meritate ferie, verifichi la situazione e comunichi una data certa di apertura del parco giochi' - chiude Vittorio Ballestrazzi.