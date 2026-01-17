Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, arrestate due donne bulgare per furto aggravato a un anziano

Il Gip di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei loro confronti la misura cautelare del divieto di dimora a Modena e provincia

La polizia ha arrestato due bulgare di 44 e 32 anni, già note alle Forze dell’Ordine, per furto aggravato in concorso.

Nel pomeriggio del 15 gennaio scorso, intorno alle 17, una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta presso un noto centro commerciale di Modena dove il personale della vigilanza privata, aveva sorpreso, all’interno di uno dei negozi, due donne mentre sfilavano il portafoglio dalla tasca di un anziano signore. Vistosi scoperte, le due donne hanno tentato di disfarsi del portafoglio, prontamente recuperato dalla Guardia Particolare Giurata. Ieri mattina, il Gip di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei loro confronti la misura cautelare del divieto di dimora a Modena e provincia.

