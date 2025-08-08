Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, arrestato 53enne per stalking: seguiva l'ex con GPS, binocolo e coltello in auto

Modena, arrestato 53enne per stalking: seguiva l'ex con GPS, binocolo e coltello in auto

Intervento della Squadra Volante a Modena Est. L'uomo era già stato incarcerato per lo stesso motivo

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Italpizza
Spazio ADV dedicata a Mivebo

Un uomo di 53 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Modena per atti persecutori nei confronti dell’ex moglie. L’uomo, cittadino albanese già noto alle forze dell’ordine, era da poco tornato in libertà dopo aver scontato una pena per lo stesso reato, sempre nei confronti della donna.

 

L’arresto è scattato nel pomeriggio di mercoledì 6 agosto, intorno alle 16, in zona Modena Est. A dare l’allarme è stata la vittima, che ha chiamato il 112 in evidente stato di agitazione, raccontando di essere pedinata dall’ex marito mentre tornava a casa dopo il lavoro.

 

All’arrivo della Squadra Volante, l’uomo ha tentato inutilmente di liberarsi delle chiavi dell’auto, lanciandole in un’aiuola. La perquisizione del veicolo ha portato alla scoperta di un vero e proprio “kit da pedinamento”: un localizzatore GPS con microfono, un binocolo, quattro telefoni cellulari, torce, attrezzi da scasso, guanti da lavoro, una pistola giocattolo e un coltello a serramanico.

 

Oltre all’arresto per stalking, l’uomo è stato anche denunciato per il possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso.

 

Il giorno successivo, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per il 53enne gli arresti domiciliari, con obbligo di indossare il braccialetto elettronico.

 

 

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Controlli Polstrada: 3 conducenti positivi a droghe e patenti ritirate nel fine settimana modenese

Controlli Polstrada: 3 conducenti positivi a droghe e patenti ritirate nel fine settimana modenese

Sassuolo: supermarket della droga a casa di un 30enne di origini sudafricane. Arrestato dai carabinieri, rimane in carcere

Sassuolo: supermarket della droga a casa di un 30enne di origini sudafricane. Arrestato dai carabinieri, rimane in carcere

A Fiorano, si barricano nel camper con un pitbull per evitare i controlli: arrestati

A Fiorano, si barricano nel camper con un pitbull per evitare i controlli: arrestati

Aveva il divieto di dimora a Modena ma dimorava al Novi Sad: ora è in carcere

Aveva il divieto di dimora a Modena ma dimorava al Novi Sad: ora è in carcere

Modena, evade dai domiciliari e guida ubriaco: arrestato 31enne

Modena, evade dai domiciliari e guida ubriaco: arrestato 31enne

Si finge Carabiniere e ruba oro ad anziana: arrestato

Si finge Carabiniere e ruba oro ad anziana: arrestato

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Scandalo Amo, 22mila euro di prelievi in contanti effettuati da Reggianini in un anno e mezzo non transitati dalla cassa contabile

Scandalo Amo, 22mila euro di prelievi in contanti effettuati da Reggianini in un anno e mezzo non transitati dalla cassa contabile

Dopo lo scandalo Amo scoppia il caso partecipate in Emilia Romagna: 'Basta, serve trasparenza'

Dopo lo scandalo Amo scoppia il caso partecipate in Emilia Romagna: 'Basta, serve trasparenza'

Scandalo Amo, ora Forza Italia con Platis fa sul serio e va in Procura. Focus su contanti e bancomat di Reggianini

Scandalo Amo, ora Forza Italia con Platis fa sul serio e va in Procura. Focus su contanti e bancomat di Reggianini

Caso Amo, l'ex dipendente parla in esclusiva a La Pressa: 'Non avevo potere esecutivo sui bonifici'

Caso Amo, l'ex dipendente parla in esclusiva a La Pressa: 'Non avevo potere esecutivo sui bonifici'

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Pd Modena, Marika Menozzi segretario provinciale 'a tempo' al posto di Reggianini

Pd Modena, Marika Menozzi segretario provinciale 'a tempo' al posto di Reggianini

Mirandola ricorda Gianni Berengo Gardin, cittadino onorario dal 2010

Mirandola ricorda Gianni Berengo Gardin, cittadino onorario dal 2010

Scandalo Amo, Platis (Fi): 'Dove sono rendiconti viaggi e spese di amministratore e direttore? Non risulta nulla'

Scandalo Amo, Platis (Fi): 'Dove sono rendiconti viaggi e spese di amministratore e direttore? Non risulta nulla'

Giuseppe Schena fa il bis, dopo la fondazione Campori guiderà anche la fondazione Fossoli

Giuseppe Schena fa il bis, dopo la fondazione Campori guiderà anche la fondazione Fossoli