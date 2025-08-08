Modena, arrestato 53enne per stalking: seguiva l'ex con GPS, binocolo e coltello in auto

Un uomo di 53 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Modena per atti persecutori nei confronti dell’ex moglie. L’uomo, cittadino albanese già noto alle forze dell’ordine, era da poco tornato in libertà dopo aver scontato una pena per lo stesso reato, sempre nei confronti della donna.



L’arresto è scattato nel pomeriggio di mercoledì 6 agosto, intorno alle 16, in zona Modena Est. A dare l’allarme è stata la vittima, che ha chiamato il 112 in evidente stato di agitazione, raccontando di essere pedinata dall’ex marito mentre tornava a casa dopo il lavoro.

All’arrivo della Squadra Volante, l’uomo ha tentato inutilmente di liberarsi delle chiavi dell’auto, lanciandole in un’aiuola. La perquisizione del veicolo ha portato alla scoperta di un vero e proprio “kit da pedinamento”: un localizzatore GPS con microfono, un binocolo, quattro telefoni cellulari, torce, attrezzi da scasso, guanti da lavoro, una pistola giocattolo e un coltello a serramanico.

Oltre all’arresto per stalking, l’uomo è stato anche denunciato per il possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso.

Il giorno successivo, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per il 53enne gli arresti domiciliari, con obbligo di indossare il braccialetto elettronico.