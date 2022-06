Modena, autodromo di Marzaglia: ecco il progetto di raddoppio

Ampliamento del tracciato del circuito fino a 4.150 metri, rispetto ai due chilometri attuali, ristrutturazione degli edifici esistenti e laboratori Masa (Modena Automotive Smart Area), tribune, parcheggi, ponti di collegamento e nuova viabilità di accesso da via dell’Aeroporto. E ancora sedi espositive, ristorante e albergo. Eccolo nei dettagli il progetto per il 'raddoppio' dell'autodromo di Marzaglia già presentato in Commissione consigliare e che dovrà essere discusso e votato in Consiglio comunale.'Il primo intervento riguarda la realizzazione di un nuovo anello stradale di circa 2 chilometri di lunghezza che possa funzionare autonomamente dall’anello esistente per lo sviluppo dei test motoristici delle aziende del territorio - si legge nella sintesi del progetto presentata in Commissione -. A fianco a ciò lo sviluppo del secondo circuito, collegandosi all’anello esistente consentirà la creazione di un circuito di circa 4,2 km che garantirà quell’appeal sportivo all’autodromo di Modena che lo renderà tappa di eventi più prestigiosi'.'L’ampliamento dell’autodromo - si legge ancora nel progetto - consentirà di attrarre ulteriori sviluppi in termini di eventi motoristici di rilievo, per cui nasce l’esigenza di sostituire l’attuale terrazza con una struttura adeguata (Tribuna e Visitor Center) che nelle giornate di eventi consenta l’organizzazione di manifestazioni di rilievo regionale o nazionale, pur non ambendo all’organizzazione di gare di primo livello come Formula 1 e MotoGp, in quanto non in linea con lo sviluppo delle attività dell'autodromo: la tribuna consentirà nelle normali giornate di sviluppo delle autovetture di avere un Visitor Center all’altezza del prestigio del circuito e nelle giornate di Manifestazione di permettere a circa 3000 spettatori di assistere agli eventi più significativi, sia di tipo turistico che innovativo e sportivo. Cambierà infatti il numero di persone/giorno massimo stimatoo è previsto un incremento del numero delle persone, dovuto all’ampliamento del circuito e alla possibilità che questo offrirà di ospitare eventi con un più alto numero di spettatori, coerentemente proporzionato all’estensione dell’autodromo stesso. Nelle giornate feriali le presenze aumenteranno in base annuale da 20.000 attuali a 35.000 stimate. L’incremento percentuale è quindi pari a al 175%'.'In accordo con quanto previsto lo sviluppo dell’autodromo richiede la realizzazione di un accesso alternativo, capace anche di risolvere le attuali criticità della viabilità dell’abitato di Marzaglia.La soluzione scelta è quella di un accesso direttamente da Via dell’Aeroporto che crea un collegamento tra via Pomposiana e Via Pederzona capace di scaricare la mobilità di contorno all’abitato e i flussi di accesso all’autodromo'.