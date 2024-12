Modena, bando da 113mila euro per riqualificazione attività economiche

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il bando è rivolto, in particolare, a esercizi di vicinato e servizi di prossimità insediati, o in procinto di insediarsi, nel territorio comunale, fatta eccezione per le vie Canalino, Saragozza, Torre, Rua Muro, Puccini, Mar Tirreno e per i centri di vicinato Torrenova, Le Torri e Cognento, in quanto già oggetto di un bando tuttora in corso (con scadenza il 15 gennaio).La nuova opportunità è stata presentata questa mattina in Municipio dall’assessore al Commercio del Comune di Modena Paolo Zanca.

'Il bando ha lo scopo di riqualificare e riportare nel tessuto urbano la presenza di artigianato e attività economiche non solo quali elementi fondamentali dell’economia di Modena, ma anche come fattori di riconnessione dei tessuti sociali, soprattutto laddove rischiano di deteriorarsi. Inoltre, faremo convergere in questo avviso eventuali risorse non spese del bando precedente, in modo da arrivare al numero più alto possibile di esercenti'.

I finanziamenti possono arrivare fino a 10mila euro per le riqualificazioni e fino a 20mila per le nuove aperture e, comunque, non possono superare il 50 per cento delle spese ammissibili. Le spese da certificare, con documentazione, non possono essere inferiori a 5mila euro per le riqualificazioni e a 8 mila per le nuove aperture. Per ottenere il contributo, è necessario che le attività abbiano accesso e vetrine al piano terra e visibili dalla strada. Sarà una commissione tecnica a valutare il grado di innovazione e qualificazione degli ambiti d’intervento e a definire la graduatoria dei progetti ammessi al contributo.