Modena, bilancio deludente: da Muzzarelli nessuna visione di città

Buongiorno Direttore,

ho avuto modo di leggere il bilancio preventivo che il sindaco Muzzarelli ha presentato alla città e sono rimasto molto deluso dal suo contenuto.

Non voglio occuparmi oggi del problema dell’aumento delle addizionali e dell’IMU o del mancato incasso delle multe e delle tariffe, eventualmente oggetto di successive riflessioni, ma della mancanza di un qualsiasi progetto della Modena dei prossimi anni.

Che città vedono il nostro primo cittadino e la sua giunta fra 5 o dieci anni? Vedono una città di 180.000 abitanti, di 200.000 o di 160.000? Hanno pensato al miglioramento della viabilità, dei trasporti urbani, dell’accesso dei cittadini ai servizi?

Dalla lettura di quanto ci hanno pubblicato pare proprio di no. La nostra città è orfana di una qualsiasi programmazione, di quella vision che fa tanto progressista, ma sarebbe importante conoscere se, a parte la manutenzione delle scuole e l’efficientamento energetico degli uffici comunali, che fa tanto “green” ma non risolve i problemi, la nostra amministrazione comunale ha una qualunque idea sulla Modena del 2025 e del 2030.

La spesa che il Comune programma è tutta orientata alla conservazione dell’esistente, con l’unica eccezione dell’ex AMCM, che peraltro ha trovato spazio in tutti i precedenti bilanci ma deve ancora cominciare.

D’altra parte, leggendo le parole con cui il sindaco ha illustrato il bilancio, emergeva, quasi fosse un fiore all’occhiello di questa amministrazione, lo scarso indebitamento del Comune di Modena, che ammonta a circa 8 milioni euro.

Ho una lettura diversa da suggerire al nostro Primo Cittadino. Non fare debiti è sicuramente virtuoso per un Comune, ma è indice anche della incapacità di programmare investimenti che possano andare a beneficio della collettività.

Ed ho paura che la nostra amministrazione non abbia la più pallida idea di come potrà essere Modena fra cinque o dieci anni, e per evitare di fare errori non fa assolutamente niente.

Dott. Carlo Alberto Bulgarelli - Commercialista-Revisore Contabile