Modena, Braglia incontra Cecilia Guerra: 'Tema fiscalità è centrale'

E’ quanto dichiarato dal presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia incontrando in questi giorni l’onorevole Maria Cecilia Guerra, eletta alla Camera dei deputati alle elezioni politiche dello scorso 25 settembre 2022.In particolare, nel corso dell’incontro svolto in provincia, il presidente Braglia ha sottolineato 'che ora più che mai servono segnali forti di sostegno ai territori, che nonostante la crisi di questi ultimi anni, stanno avviando importanti progetti di rilancio, grazie alle risorse messe a disposizione dal Pnrr, ma che devono fare i conti con problemi contingenti, come ad esempio la difficoltà di avvalersi dei segretari comunali, figure fondamentali per lo svolgimento delle attività amministrative'.L’onorevole Guerra si è impegnata a rappresentare a Roma le istanze del territorio modenese, con l’obiettivo di proseguire, anche in futuro, il confronto.