'Se non c'è nulla di male - non ci sono problemi come sostieni - perchè allora non procedi subito alla nomina? Curioso conoscere le regioni sottese a tanta singolare attesa' - chiude Platis replicando a Mezzetti A sostenere la tesi di Platis arriva intanto anche l'ex ministro Carlo Giovanardi. 'Indicare come assessore un prefetto in carica è un fatto gravissimo - afferma Giovanardi -. Mi aspetto che il ministro degli Interni intervenga tempestivamente per chiarire questa incresciosa situazione. Non mi meraviglio del resto di questa nomina: tutte le volte che ho avuto modo di incrociare il prefetto ha dimostrato un atteggiamento a dir poco di scarsa cordialità'.