Attacchi a Camporota, Mezzetti replica

Il neo sindaco eletto Mezzetti replica alle dichiarazioni di esponenti di Forza Italia rispetto all'annunciata nomina del prefetto Camporota in Giunta a Modena.



'L’attacco rivolto dal vice coordinatore regionale di Forza Italia, Antonio Platis, contro la dottoressa Alessandra Camporota, è decisamente scomposto e istituzionalmente sgrammaticato. Inoltre Platis e, se dovesse rispondere al vero, il capogruppo in Senato di FI, Maurizio Gasparri, hanno intenzione di rivolgersi al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi chiedendo a lui di intervenire. Così facendo lo metterebbero in grave imbarazzo. Varrà infatti la pena di ricordare che fu proprio il ministro Piantedosi, ancora nel pieno delle sue funzioni di Prefetto di Roma, ad accettare l’incarico di Ministro del governo Meloni. Era il 22 ottobre 2022. Allora non registrammo nessuna protesta dalle parti degli attuali zelanti contestatori.



Vale inoltre dare informazione del fatto che la dottoressa Camporota, prima di accogliere la mia proposta, ha informato il Capo di Gabinetto del Ministro, e che attualmente si è posta in ferie. Un comportamento pienamente rispettoso dell'istituzione per una servitrice dello Stato che ha deciso di dedicarsi alla nostra città.



Nel corso del periodo che la dottoressa Camporota è in ferie e che la separa dal congedo definitivo dal suo incarico, le funzioni sono svolte dal Vice Prefetto Vicario, garantendo alla Prefettura di Modena la piena operatività'.