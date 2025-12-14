Modena, Ciaccia è il nuovo segretario provinciale del Partito Liberal-democratico

Si è svolto ieri il primo congresso provinciale del Partito Liberal-democratico di Modena.

'Dopo il congresso nazionale, svoltosi il 28/29 giugno scorso a Bologna, il partito di Luigi Marattin, prosegue nel suo percorso di radicamento nel territorio - si legge in una nota -. L’assemblea degli iscritti provinciale di Modena si è riunita ieri a Palazzo Europa e ha eletto per proclamazione la direzione provinciale con segretario Matteo Ciaccia'.

Ciaccia, 48 anni da vent’anni opera nel comprensorio ceramico di Sassuolo, in qualità di Export Manager. Ha una consolidata esperienza, sviluppata collaborando con importanti gruppi, in più di 70 paesi. 'Non con chi, ma per cosa è la nostra linea guida, i personalismi che hanno contraddistinto l’area liberal-democratica e che tanto danno hanno reso ad essa, trova con il congresso del PLD una comunità che si rifà a quanto chiaramente espresso dagli elettori alle scorse elezioni politiche' - afferma Ciaccia.

Il neo segretario, comunicherà nei prossimi giorni, i nomi dei membri nominati alla segreteria provinciale.





