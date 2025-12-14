Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, Ciaccia è il nuovo segretario provinciale del Partito Liberal-democratico

Modena, Ciaccia è il nuovo segretario provinciale del Partito Liberal-democratico

Il partito di Luigi Marattin, prosegue nel suo percorso di radicamento nel territorio: ieri il congresso a Palazzo Europa

1 minuto di lettura

Si è svolto ieri il primo congresso provinciale del Partito Liberal-democratico di Modena.

'Dopo il congresso nazionale, svoltosi il 28/29 giugno scorso a Bologna, il partito di Luigi Marattin, prosegue nel suo percorso di radicamento nel territorio - si legge in una nota -. L’assemblea degli iscritti provinciale di Modena si è riunita ieri a Palazzo Europa e ha eletto per proclamazione la direzione provinciale con segretario Matteo Ciaccia'.

Ciaccia, 48 anni da vent’anni opera nel comprensorio ceramico di Sassuolo, in qualità di Export Manager. Ha una consolidata esperienza, sviluppata collaborando con importanti gruppi, in più di 70 paesi. 'Non con chi, ma per cosa è la nostra linea guida, i personalismi che hanno contraddistinto l’area liberal-democratica e che tanto danno hanno reso ad essa, trova con il congresso del PLD una comunità che si rifà a quanto chiaramente espresso dagli elettori alle scorse elezioni politiche' - afferma Ciaccia.

Il neo segretario, comunicherà nei prossimi giorni, i nomi dei membri nominati alla segreteria provinciale.


E' possibile seguire La Pressa anche attraverso l'iscrizione al nostro Canale WhatsApp

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Cittadella Vis Modena, trasferta amara: il Pro Palazzolo vince 2-1

Cittadella Vis Modena, trasferta amara: il Pro Palazzolo vince 2-1

'L'insicurezza parte dal degrado, dal Comune scelte inconcepibili'

'L'insicurezza parte dal degrado, dal Comune scelte inconcepibili'

'Scandalo Amo, così Bosi trasuda giubilo e getta alla pubblica piazza la dipendente'

'Scandalo Amo, così Bosi trasuda giubilo e getta alla pubblica piazza la dipendente'

Il Modena si rialza: Nieling e Gliozzi piegano lo Spezia

Il Modena si rialza: Nieling e Gliozzi piegano lo Spezia

Nuove palazzine Ers con vista dormitorio abusivo

Nuove palazzine Ers con vista dormitorio abusivo

Modena, rapina e spaccio: denunciati due marocchini

Modena, rapina e spaccio: denunciati due marocchini

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli più Letti Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

La prof Modena sull'emendamento Pd: 'Povero centrodestra, così hai fatto un favore a Mezzetti'

La prof Modena sull'emendamento Pd: 'Povero centrodestra, così hai fatto un favore a Mezzetti'

Comparto Vaciglio senza pace, ora arrivano lettere di disdetta dei contratti d'affitto

Comparto Vaciglio senza pace, ora arrivano lettere di disdetta dei contratti d'affitto

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Viabilità a rischio nel quartiere Torrazzi: inversioni pericolose e controlli assenti

Viabilità a rischio nel quartiere Torrazzi: inversioni pericolose e controlli assenti

'Nuova classificazione dei Comuni montani: proposta di Calderoli è irricevibile'

'Nuova classificazione dei Comuni montani: proposta di Calderoli è irricevibile'

Pd della Bassa e Pd di Carpi: la luna di miele è durata un giorno

Pd della Bassa e Pd di Carpi: la luna di miele è durata un giorno

'Scandalo Amo, caro Bosi la gatta frettolosa fa i gattini ciechi'

'Scandalo Amo, caro Bosi la gatta frettolosa fa i gattini ciechi'