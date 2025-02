Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Se neppure il tragitto scuola - autostazione è sicuro alle 14 del pomeriggio, quando escono tutti i ragazzi della provincia per rientrare nel loro paese, vuol dire che ci sono zone centralissime di Modena completamente allo sbando, in balia di giovani criminali. Le baby-gang fanno il bello e il cattivo tempo, alla faccia di chi ci ha fatto credere di aver giocato l’asso nominando l’ex prefetto Camporota, assessore alla sicurezza'. A parlare è Antonio Platis, vicecoordinatore di Forza Italia Emilia Romagna.



QUI IL VIDEO



'L’ultimo episodio avvenuto ieri, giovedì 20, è la riprova di come la situazione sia assolutamente fuori controllo. Quindici ragazzini organizzano una spedizione punitiva davanti agli occhi di tutti, senza alcun intervento o ripercussione.

Sarei curioso di sapere dall’Amministrazione Mezzetti, che si è prontamente complimentata per l’arresto di 5 giovanissimi criminali qualche settimana fa, in quali strutture siano stati condotti e se abbiano già ricommesso altri reati - continua Platis -. Dopo anni in cui a Modena si è minimizzato il rischio baby-gang, oggi raccogliamo il frutto malato dell’integrazione fallimentare voluta dalla sinistra. Uno studente deve avere la serenità di potersi recare nel proprio istituto, così come un genitore non può vivere nell’angoscia che il tragitto casa-scuola sia un pericolo per il figlio. L’assessore Camporota ben conosce il funzionamento del tavolo interforze per l'ordine e la sicurezza pubblica e, dopo quanto accaduto nuovamente, confidiamo si unisca nella richiesta di una pronta convocazione'.