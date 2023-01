Modena, Confcommercio lancia (di nuovo) l'allarme sicurezza in centro

'Non passa giorno, ormai da settimane, che Confcommercio Modena non riceva segnalazioni da parte delle nostre imprese, in alcuni casi vittime di furti commessi o tentati, ma anche da parte di privati cittadini, che denunciano una situazione di diffusa insicurezza in centro storico: è necessario ed urgente rialzare la guardia, aumentando il presidio e il controllo da parte della Polizia Municipale, in particolare nelle ore serali e notturne'. Così Fiorenza Limberti, direttore di Confcommercio città di Modena.'A giudicare da quanto ci viene riportato e da sempre più frequenti azioni micro-criminali perpretrate ai danni delle imprese del centro e riprese dai media – sottolinea Limberti - pare proprio che spacciatori, sbandati, malintenzionati e veri e propri delinquenti abbiano intensificato la frequentazione di varie parti del centro storico, con la conseguenza del diffondersi di crescente paura tra titolari ed addetti delle attività e tra i modenesi'.'Il fondato timore di tanti esercenti con cui abitualmente dialoghiamo – puntualizza Limberti – non è solo quello di essere presi di mira, come peraltro è accaduto anche recentemente, da furti, danneggiamenti e atteggiamenti molesti, ma che si generi un clima non positivo e tale da disincentivare tanti abituali o potenziali fruitori e visitatori del cuore della nostra città ad andarci. Tra gli imprenditori c'è crescente preoccupazione per la recrudescenza di fenomeni da arginare con fermezza, che danneggiano la vivibilità e l'immagine del centro storico: non possiamo permettere che si scivoli in una situazione emergenziale, a maggior ragione in un momento cruciale per i negozi, come è quello dei saldi e di ritorno alla normalità per bar, ristoranti, locali così duramente colpiti dal Covid'.'Chiediamo dunque, in particolare all'Amministrazione Comunale – conclude Limberti - che si adotti urgentemente ogni azione utile a garantire una presenza maggiore sul territorio degli uomini della Polizia Municipale, che siano decisamente potenziati i pattugliamenti nelle aree calde del centro e che si alzi il livello di risposta verso comportamenti illegali e molesti, che danneggiano imprese, residenza e cittadinanza'.