'Modena, connivenza forzata e cultura lobotomizzata'

'Muzzarelli il capobastone e sindaco, vertice del blocco di potere inscalfibile del Pd locale pensa alla sua successione in questa città politicamente amorfa e decerebrata dove la oligarchia qualitativamente declinata si nutre della paura dei più di perdere qualche vantaggio o di essere emarginati dall'establishment'. Così, in una durissima analisi, l'ex presidente di Legacoop Modena Roberto Vezzelli commenta l'intervento del sindaco Giancarlo Muzzarelli sulle eventuali primarie 2024 da tenersi per la sua successione.'Sinistra morta e sepolta con i suoi valori e i suoi meschini protagonismi da operetta. Libertà di pensiero crocifissa con la connivenza interessata di un conformismo cattolico da comunione e fatturazione. Cultura lobotomizzata dalle mance anestetizzanti delle fondazioni allineate e coperte al mainstream pensiero - continua Vezzelli -. Tempo di vita in città in mano a pretoriani e pretoriane del sindaco che fanno e disfanno a loro piacimento in un misto di volgarità, lustrini e ignoranza gaudente cresciuta a cotechini e spritz. Tutto va bene nella città dei kaki, anche quello che va male ma potrebbe andare peggio... Chi, come me, in gioventù aveva passione e voglia e illusione di magnifiche sorti e progressive si attacca al treno dei rimpianti... e manda giù bocconi amari ed incazzature'.