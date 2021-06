Modena, Consiglio comunale in lutto: è morta la moglie del presidente Fabio Poggi

Un gravissimo lutto ha colpito il presidente del Consiglio comunale di Modena Fabio Poggi: venerdì si è spenta dopo una lunga malattia la moglie, Cecilia Benedetti. La moglie del presidente Poggi aveva 55 anni, nonostante la malattia con coraggio aveva continuato a lavorare come segretaria di una nota pediatra modenese. Lascia il marito, i tre figli, Valentina, Lia e Giovanni, e il nipote Nicolò. I funerali si terranno martedì alle 9.30 nella chiesa della Sacra Famiglia a Modena in strada Vaciglio. Unanimi i messaggi di cordoglio giunti da tutte le forze politiche a Fabio Poggi. Le più sincere condoglianze anche da parte della nostra redazione.

