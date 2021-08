Modena, da oggi senza Green pass niente visita ai pazienti in ospedale

La Regione Emilia Romagna lo aveva annunciato tre giorni fa e da oggi il provvedimento è operativo anche a Modena.

Tutti i visitatori e i caregiver dei pazienti ricoverati per poter accedere ai reparti ospedalieri e alle aree ristoro dovranno essere in possesso ed esibire il Green pass Covid. Il cartello è apparso oggi al Policlinico e Baggiovara.

Green pass anche per gli accompagnatori dei pazienti non affetti da Covid che vorranno accedere e restare nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso. Per quanto riguarda gli accompagnatori dei pazienti disabili gravi, l’assistenza è sempre consentita, anche nei reparti di degenza.

Alcune eccezioni sono previste per l’accesso dei visitatori degli under 12 – esclusi per età dalla campagna vaccinale -, di persone con disabilità fisica, psichica o cognitiva non certificata che ne richiedono il supporto, di una persona di riferimento in sala parto per assistere la donna partoriente, che potranno accedere dopo valutazione da parte della Direzione Sanitaria' - afferma la Regione.