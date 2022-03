Modena, dal Comune cittadinanza onoraria a 237 bimbi stranieri

Anche quest'anno il Comune di Modena organizza, insieme a Unicef, la manifestazione per il conferimento della cittadinanza onoraria ai bambini stranieri.La cerimonia è in programma mercoledì 30 marzo ed è preceduta da alcune tappe che hanno visto docenti e alunni delle classi quinte delle scuole primarie lavorare sul tema dei diritti.Ad oggi sono circa 1.440 i bambini stranieri ai quali la città di Modena ha simbolicamente conferito la cittadinanza onoraria durante l’iniziativa che si svolge ogni anno dal 2015 e che nel 2021, a causa della pandemia, ha inaugurato una nuova modalità on line. Il riconoscimento, voluto su indicazione del Consiglio comunale, è assegnato ai bambini che frequentano la classe quinta della scuola primaria, nati in Italia e residenti a Modena dove hanno compiuto almeno un ciclo di istruzione insieme ai coetanei italiani. Quest’anno a riceverlo saranno 237 bambini.Anche quest’anno, come nel 2021, la manifestazione sarà on line, mentre negli anni precedenti si svolgeva al Forum Monzani alla presenza dei bambini stranieri accompagnati da famiglie, insegnanti e qualche compagno di classe. La nuova modalità, dettata dall’emergenza sanitaria, consente invece il coinvolgimento dell’intera classe e la condivisione di video e contributi con tutte le primarie della città. Il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, il presidente del Consiglio comunale Fabio Poggi, il presidente di Unicef Modena Lorenzo Iughetti e l’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi saranno collegati con tutte le classi quinte e gli alunni potranno dialogare con loro.