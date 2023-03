Modena, dal consigliere regionale Fdi surreale spot pro-inceneritore

'Oggi sono in visita all'inceneritore di Modena...' - afferma Cuoghi nel video. 'Anche gli spostamenti nello stabilimento sono ecologici' - continua mostrando una bici gialla.Ma il punto più surreale è quando egli afferma che dal camino non esce nulla poichè egli non vede fumo uscire.'Tutto viene costantemente tenuto sotto controllo - continua -. In realtà le emissioni sono bassisime. Come vedete adesso l'impianto è in funzione, sta bruciando tonnellate di rifiuti ma non esce nulla dal camino'.Ovviamente non è vero che dal camino 'non esce nulla'. Il fatto che egli non veda il fumo uscire non significa assolumente niente.I rifiuti evidentemente (nonostante la presenza di filtri che a loro volta vanno smaltiti) non spariscono, l'inceneritore è una macchina termica, e come tale segue la legge di conservazione della massa secondo cui 'nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma'. Parte della materia bruciata (25%) resta nell’impianto in forma di ceneri e polveri definita come rifiuti generati e parte (75%) esce dal camino come emissioni inquinanti. A titolo esemplificato nel 2015 a fronte di 206.733 tonnellate di rifiuti bruciati, ben 52.711 tonnellate sono rimaste come ceneri.

Invece, dal punto di vista delle emissioni, vengono emessi ogni anno circa 1,1 miliardi di metri cubi, per capirci ogni ora esce dal camino la cubatura dello stadio Braglia, tribune comprese. E ogni metro cubo è emesso a oltre 135 gradi (qui).



Ora viene da chiedersi se questo messaggio promozionale a favore dell'impianto di via Cavazza, con tanto di video targato con il simbolo del partito della Meloni, rappresenti la posizione ufficiale del principale partito di opposizione a Modena o se, viceversa, sia una tesi personale del consigliere Luca Cuoghi.

Giuseppe Leonelli

Sopra il video pubblicato sui canali social dal consigliere Cuoghi