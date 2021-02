Modena, domenica Messa in Duomo per le vittime della pandemia

Le consigliere regionali Francesca Maletti (Partito Democratico) e Giulia Pigoni (Azione – Gruppo Bonaccini Presidente) sono tra le firmatarie di una risoluzione che impegna la Giunta Regionale a sollecitare l’approvazione da parte del Senato del disegno di legge per l’istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della pandemia di Coronavirus. Anche a livello locale l’intento è di stimolare l'organizzazione di iniziative e manifestazioni in ricordo delle vittime della pandemia: da qui l’invito a Province e Comuni emiliano-romagnoli ad attivarsi nelle modalità e nelle forme ritenute più opportune, in coordinamento con le associazioni di volontariato e le Ausl.

“Riteniamo doveroso che questi momenti siano un modo per ringraziare in modo collettivo medici, infermieri, ricercatori, operatori socio-sanitari, volontari del soccorso, personale di ospedali, CRA, case di riposo e case di cura”, commentano Maletti e Pigoni.

Intanto domenica prossima 21 febbraio alle 18 presso il Duomo di Modena – nel Giorno della Riconoscenza e del Ricordo promosso da Fondazione Ermanno Gorrieri per gli studi sociali, Centro culturale Ferrari e Fondazione SIAS – sarà celebrata una Santa Messa officiata dal Vescovo Mons. Erio Castellucci in suffragio di tutte le vittime del Covid-19.