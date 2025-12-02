Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, ecco la nuova piazza Riccò, il Comitato. 'Un funerale di alberi'

Modena, ecco la nuova piazza Riccò, il Comitato. 'Un funerale di alberi'

'A compensazione degli alberi abbattuti sono state piantate 24 pianticelle che impiegheranno decenni a offrire una gradevole ombra a riparo dalla calura'

4 minuti di lettura
'Sono stati messi a dimora 24 nuovi alberi in piazza Riccò, a seguito dell’intervento di micro-rigenerazione urbana dell’area pubblica vicino alla chiesa Sant’Agnese a Modena, volta a renderla più verde, bella, attrattiva e fruibile. Nei mesi scorsi, infatti, l’area è stata desigillata e riorganizzata, con la ridefinizione degli spazi e dei percorsi interni, la creazione di due aree gioco in sostituzione di quella precedentemente esistente che fungono da spazio incontro per famiglie sul lato più vicino alla chiesa, ed è stata inoltre rinnovata e potenziata l’illuminazione a led'. Lo dice in una nota il Comune di Modena.

A verificare il completamento dell’intervento sono stati nel corso di un sopralluogo, questa mattina, martedì 2 dicembre, gli assessori a Lavori pubblici e Cura e decoro della città Giulio Guerzoni e a Verde, parchi e forestazione urbana Carla Ferrari, insieme a rappresentanti del Quartiere 3 e a tecnici comunali.

'L’intervento di micro-rigenerazione dell’area, che ha preso avvio in gennaio, ha un valore di 334 mila euro ed è stato effettuato nell’ambito dell’Accordo quadro con unico operatore dal Raggruppamento temporaneo d’impresa che si occupa delle manutenzioni stradali e del verde per il Comune di Modena.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
I lavori sono arrivati a conclusione in settembre e la piazza è stata riaperta e, nelle settimane scorse, appunto, vista la stagione più idonea per l’attecchimento delle piante, si è proceduto alla messa a dimora delle nuove alberature e al miglioramento delle proprietà del terreno delle piante da preservare. Nella piazza, dopo il crollo di una alberatura nel maggio 2023 e accurate indagini di stabilità, per ragioni di sicurezza erano infatti stati rimossi 15 alberi che presentavano problemi di stabilità - aggiunge il Comune -. Gli alberi messi a dimora sono 10 frassini, 2 lecci, 6 aceri e 6 alberi di Giuda, specie autoctone o naturalizzate maggiormente adattabili alle condizioni locali. La selezione delle specie è avvenuta anche tenendo conto del portamento, delle caratteristiche dell'apparato fogliare (persistenza, colore, foglie ornamentali in autunno), della fioritura (epoca, colore, fiori ornamentali) e delle caratteristiche dei frutti (epoca, frutti ornamentali). I lavori di riprogettazione dell'area verde hanno riguardato complessivamente una superficie di circa 1.800 metri quadrati e sono state previste soluzioni “Nature Based Solution”, volte alla qualificazione dello spazio pubblico per l’adattamento ai cambiamenti climatici e il miglioramento delle condizioni di fruizione in termini di sicurezza e di fruibilità, facendo ricorso alle soluzioni più attente al confort urbano.
L’area è stata, infatti, in buona parte desigillata, con l’ampliamento delle superfici a verde e l’utilizzo di materiali permeabili per le zone pavimentate. Le due nuove aree gioco sono state realizzate con pavimentazione in materiale drenante e forme accoglienti e morbide. Sono inoltre stati predisposti giochi a terra, sfere, altalene inclusive e un trampolino elastico'.

L'attacco

La pena diversamente e non festeggia affatto il Comitato Verde brillante. 'Abbiamo appreso solo questa mattina che oggi stessosi sarebbe tenuta una “presentazione della micro-rigenerazione di Piazza Riccò” da parte dell’assessore ai Lavori Pubblici Giulio Guerzoni e dell'assessore all'Urbanistica e al Verde Carla Ferrari. Si è inteso probabilmente con ciò riparare in sordina al grave sgarbo inferto dall’intervento del febbraio scorso, non preventivamente presentato, in contrasto con ciò che l'assessore Ferrari ha dichiarato ieri in Consiglio Comunale, cioè che gli interventi di rilievo devono essere preventivamente condivisi con i cittadini e i Quartieri. E l'intervento di piazza Riccò un rilievo certamente lo ha, dato che è stato ridotto della metà il patrimonio di alberi maturi dell'unico spazio di verde pubblico del Rione Cucchiari, rimasto completamente spoglio tranne che ai suoi margini.
Il Comitato Verde Brillante organizzò l'8 febbraio scorso un flash mob per contestare una decisione così radicale: se sulla base di accertata necessità poteva essere ammissibile abbattere qualche albero pericolante, non era a nostro avviso ammissibile un intervento che sacrificava tante piante mature e che doveva essere oggetto di più attenta e prudente valutazione, stanti anche i 334.000 euro spesi. Da tempo i più autorevoli arboricoltori di fama nazionale, come Francesco Feŕrini e Daniele Zanzi, invitano a una cauta considerazione negli abbattimenti, spesso eccessivi, di piante mature. Non intendiamo riproporre i dubbi e le ragioni presentate in occasione del “funerale degli alberi di piazza Riccò” che organizzammo davanti alla Chiesa di Sant'Agnese. Registriamo piuttosto la devastazione che ciò nonostante ne seguì: la realizzazione di un intervento molto contestato dai residenti perché ciò che era davvero necessario e richiesto, un adeguamento e ampliamento dell'area giochi, ha avuto poi uno sviluppo incoerente, con una dotazione minima di giochi che costringe i bambini a fare la fila per salire sull'altalena. A compensazione degli alberi abbattuti sono state piantate 24 pianticelle che impiegheranno decenni a offrire una gradevole ombra a riparo dalla calura. A un certo punto della mesta cerimonia di questa mattina (solo sparutissimi cittadini erano presenti dato il mancato preavviso) un cittadino ha sbottato di fronte alla celebrazione dell'intervento, presentato come “campione di rigenerazione” delle magnifiche sorti progressive del verde pubblico, rilevando il grave danno arrecato ai residenti e gli inconsistenti vantaggi per i bambini fruitori dell'area giochi. Ci auguriamo davvero che l'Amministrazione voglia ascoltare le critiche e non persistere in interventi tanto controversi per la cittadinanza'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, in 300 alla cena di Natale di Fratelli d'Italia con Malan

Modena, in 300 alla cena di Natale di Fratelli d'Italia con Malan

Rigenerazione urbana: passano sei proposte ma modificate da PD e Alleanza Verdi sinistra

Rigenerazione urbana: passano sei proposte ma modificate da PD e Alleanza Verdi sinistra

Il ministro Bernini smentisce Unibo: 'Il corso universitario per militari si farà, mi faccio garante'

Il ministro Bernini smentisce Unibo: 'Il corso universitario per militari si farà, mi faccio garante'

Vaccini contro l'influenza, a Modena già somministrate 140mila dosi: si può fare in simultanea l'anti-Covid

Vaccini contro l'influenza, a Modena già somministrate 140mila dosi: si può fare in simultanea l'anti-Covid

Modena tra le province più ricche e più insicure

Modena tra le province più ricche e più insicure

Maschi, etero, 50enni: le diagnosi tardive di infezione HIV riguardano soprattutto loro

Maschi, etero, 50enni: le diagnosi tardive di infezione HIV riguardano soprattutto loro

Spazio ADV dedicata a Uil
Articoli più Letti Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

Modena, il presidente della Corte dei Conti che ha stroncato l'accordo Aimag-Hera incontra i sindaci

Modena, il presidente della Corte dei Conti che ha stroncato l'accordo Aimag-Hera incontra i sindaci

'Ritorno dei cassonetti a Modena, la Priolo ammette che vi potranno essere aumenti'

'Ritorno dei cassonetti a Modena, la Priolo ammette che vi potranno essere aumenti'

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti ‘Ospedale di Carpi, disastro in Rianimazione, muffe e allagamenti: specchio di una sanità a pezzi’

‘Ospedale di Carpi, disastro in Rianimazione, muffe e allagamenti: specchio di una sanità a pezzi’

Von Der Leyen criticata da Coldiretti: 'Svende il riso europeo e giustifica il lavoro minorile'

Von Der Leyen criticata da Coldiretti: 'Svende il riso europeo e giustifica il lavoro minorile'

Corso di laurea per militari, la Cgil: 'Fuori la guerra dalle università'

Corso di laurea per militari, la Cgil: 'Fuori la guerra dalle università'

Sicurezza a Carpi, cortocircuito Forza Italia: accompagna il Pd dal prefetto per chiedere più agenti al governo

Sicurezza a Carpi, cortocircuito Forza Italia: accompagna il Pd dal prefetto per chiedere più agenti al governo