'Un incontro molto proficuo quello svolto all’interno della Prefettura dove si sono toccate varie tematiche, in termini di sicurezza e non solo, che riguardano la città - afferma Fdi -. È stata l’occasione anche per poter rivolgere al prefetto il benvenuto in città accompagnato dall’augurio di buon lavoro. Incontri come quello svolto questa mattina rappresentano il corretto approccio e la giusta collaborazione che, da parte del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, certamente non mancherà in futuro'.