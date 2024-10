Modena, Forza Italia accoglie pezzi di Italia Viva: Platis festeggia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'I motivi sono diversi – spiegano – ma ciò che ci preme è ringraziare il presidente provinciale e il regionale di Italia Viva e guardare avanti: la nostra scelta di cambiamento è stata adottata in quanto non ci 'riconosciamo' nella linea senatore Matteo Renzi. Via via gli iscritti si sono allontanati, così come i dirigenti, ultimo tra tutti l'onorevole Luigi Marattin.

Si chiude una porta ma si apre un portone. Entriamo in Forza Italia determinati ad intraprendere questa nuova avventura e sfida: sarà la nostra nuova casa politica, una nostra nuova famiglia politica, con cui condividere le future sfide e vittorie. Fin dal primo giorno abbiamo respirato aria di inclusione ed amicizia da parte di tutti. Ringraziamo in primis Antonio Platis che ci ha accolti come parte integrante di una famiglia e, ancor più, di una squadra. Abbiamo scoperto cosa voglia dire lavorare insieme con una condivisione di intenti e il desiderio di crescita collettiva costruendo qualcosa di concreto'.

Il vice coordinatore regionale FI Antonio Platis ha dato il benvenuto ai nuovi iscritti, auspicando che insieme si possa costruire il futuro di un partito basato sulla passione e la volontà di porsi sempre all'ascolto del cittadino. 'Questo significativo passaggio - conclude Platis - conferma ampiamente l'attrattività di FI rispetto ai tanti moderati prigionieri della Schlein e di Grillo'.