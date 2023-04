Modena, gestione rifiuti Hera: la situazione ormai è indegna

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Occorrono aumenti drastici nei ritiri anche alla domenica. Non viviamo una situazione che possa garantire il non aumento dei passaggi nei giorni festivi. L’emergenza non si ferma perché è domenica e anche nei giorni festivi i ritiri devono essere fortemente implementati. Fanno sorridere amaramente le parole dei dirigenti Hera che a mezzo stampa, non più tardi di qualche giorno fa, raccontavano che i primi risultati sono incoraggianti.Quali? - continua Negrini -. Una narrazione che continua ad essere la totale mistificazione della realtà, purtroppo invece ben visibile a tutti i modenesi che devono convivere con questa situazione e per la quale l’assessore Filippi si deve vergognare. Un operato totalmente insufficiente figlio del non ascolto né dei cittadini, né delle opposizioni, colmato nel ridicolo concorso a premi'.'Assistiamo attoniti al continuo silenzio di un’amministrazione piccola davanti alla grandezza di un’azienda, Hera, che con l’atteggiamento tipico di chi sa che può permettersi tutto, continua a non rispondere delle proprie responsabilità. Mentre chi dovrebbe controllare - e qualora necessario sanzionare - si continua a voltare dall’altra parte offendendo una città intera' - chiude Negrini.