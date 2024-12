'Modena, giù le mani dal diritto all'aborto'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Nel volantino che promuove questa manifestazione grottesca si auspica che “l’aborto diventi presto solo un brutto ricordo del passato”.

Vorremmo ricordare agli antiabortisti, ma anche alle istituzioni che autorizzano tali manifestazioni, che l’interruzione di gravidanza è un diritto imprescindibile conquistato dalle donne dopo anni di lotte e sofferenze, un diritto che garantisce la libertà di scelta e l’autodeterminazione sul corpo delle persone, una pratica sanitaria prevista dalla legge a tutela della salute riproduttiva e psicologica delle donne e delle persone - chiude Rifondazione -. È gravissimo che a Modena sia stata permessa questa iniziativa davanti al Policlinico, con tutto il suo portato di subdola violenza volta a limitare la libertà altrui; essere in disaccordo con la pratica dell’IVG è più che legittimo, tentare di cancellare la libertà di scelta delle donne e l’esercizio di un diritto NO. Ci appelliamo alla Questura di Modena perché revochi l’autorizzazione, in quel luogo, a questa iniziativa; la manifestazione è già grave di per sé, lasciarla svolgere davanti al principale ospedale di Modena è inaccettabile'.