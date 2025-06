Modena, Giacobazzi difende la Meloni in Consiglio e si prende il 'vaffa' della maggioranza

Momenti di tensione giovedì scorso in Consiglio comunale a Modena tra maggioranza e opposizione. A far scattare le scintille è stato un intervento del capogruppo di Forza Italia, Piergiulio Giacobazzi. Il tema era quello dell'innalzamento della questura in Fascia A e della sperimentazione del Taser ('Se il governo Meloni avesse elevato la questura lo scorso anno, la sinistra si sarebbe lamentata per un'eccissivo stato di polizia' - ha detto), ma poi il dibattito si è spostato sul nodo del premierato.

'Io dico salvi Giorgia Meloni - ha detto Giacobazzi rivolgendosi al consigliere di Pri-Azione-Socialisti Paolo Ballestrazzi -. Il premierato era nel vostro programma del Terzo polo e lo chiamavate Sindaco d'Italia'.

Parole che hanno fatto scattare sulla sedia il consigliere di maggioranza Ballestrazzi che ha rivolto un sonoro 'vaffa...' a Giacobazzi (video sotto).

Il consigliere di Forza Italia ha poi replicato con l'ironia: 'Un vaffa l'ho già preso... Quindi per oggi sono a posto'.