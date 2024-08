'Modena: Giardini Ducali, ormai per le donne la zona è off limits'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La denuncia arriva da Manuela Spaggiari, segretario provinciale Noi Moderati.'Una scelta grave frutto però di una situazione fino ad oggi tollerata con eccessivo buonismo da chi governa la città. I Giardini, peraltro, vedono già una numerosa presenza di tossicodipendenti di crack ed eroina, oltre che di spacciatori. Sempre in aumento. Il Sindaco si è mai recato in zona a verificare la gravità della situazione? Dobbiamo forse aspettare una serio fatto di cronaca per vedere una reazione decisa? Il neo assessore alla sicurezza ed ex Prefetto, Alessandra Camporota, pensa di prendere posizione e proporre qualche soluzione? Il loro silenzio è preoccupante.

Come politico e soprattutto come donna, sono davvero delusa dall'Amministrazione. Le maggiori responsabilità sono senz'altro riconducibili alla vecchia Giunta che ha sempre cercato di minimizzare e contenere le voci allarmate, ora la situazione è seriamente compromessa - chiude Spaggiari -. Mi piacerebbe inoltre sapere dove hanno la residenza e come si mantengono i frequentatori dei Giardini. Sono forse ospiti di qualche struttura di accoglienza in città? Come mai nessuno controlla cosa fanno durante il giorno?'