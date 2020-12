Modena, il Comune spende 8.470 euro per interviste sulla sicurezza

Quanto è sicura, secondo lei, Modena in materia di sicurezza ambientale, stradale, sanitaria o rispetto alla criminalità? Nel quartiere in cui abita, la micro-criminalità è un problema? C’è una zona o una via che ritiene insicura? Pensando al quartiere dove abita, nell'ultimo anno è stato realizzato qualche intervento che ha migliorato la sicurezza e vivibilità, come l’installazione di telecamere, l’istituzione di un gruppo di controllo di Vicinato, la riqualificazione di un’area?

Sono alcune delle 56 domande che anche quest’anno vengono sottoposte a un campione di 1.600 cittadini modenesi maggiorenni attraverso interviste telefoniche e on line. Le rilevazioni per proporre un sondaggio su alcuni temi che riguardano la città, inerenti in particolare la sicurezza, prendono il via lunedì 7 dicembre e si concluderanno entro il mese. In particolare, vengono sottoposte attraverso intervista telefonica a un campione di 400 persone e tramite questionari on line strutturati agli indirizzi email del panel dell’Ufficio Ricerche del Comune e a chi ha dato l'autorizzazione ad essere contattato per sondaggi. L’indagine è condotta da Poleis Soc cop per conto del Settore Polizia Locale, Legalità e Sicurezze del Comune di Modena. Alla società con sede a Ferrara va un compenso pari a 8.479 euro Iva compresa.