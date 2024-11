Modena, il ministro Bernini lancia la lista di Forza Italia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Una lista che vede al centro le candidature di Antonio Platis, Piergiulio Giacobazzi e Giovanni Gidari (oggi assente per motivi familiari). Il ministro Bernini ha presentato uno ad uno i candidati presenti soffermandosi con ognuno di loro su programma e motivazioni personali che hanno portato alla discesa in campo.Rilevante il passaggio del ministro sul tema dell'alluvione e del dissesto idrogeologico. 'Noi di centrodestra siamo abituati ad assumerci sempre le nostre responsabilità - ha detto il ministro -.

Però ci aspettiamo un principio di reciprocità. La Regione Emilia Romagna non sa nemmeno cosa voglia dire assumersi le responsabilità di quanto accaduto. Il cambiamento climatico è sicuramente reale, ma questo non significa che non sia stato fatto nulla per mitigarlo in questa Regione. Dalla manutenzione ordinaria alle casse di espansione, la Regione governata dal Pd non può chiamarsi fuori e invece l'unico argomento che adotta è quello legato alle precipitazioni eccezionali'.