Modena, il segretario nazionale Psi incontra il presidente Tomei

Visita oggi in provincia di Modena del segretario nazionale del Psi Enzo Maraio. Maraio ha incontrato, con una delegazione di socialisti guidata dall'ex parlamentare Paolo Cristoni, il presidente della provincia Tomei sul tema delle prossime elezioni amministrative in sei comuni della provincia di Modena, in particolare a Pavullo e Finale, e in particolare in Appennino. 'Per l'Appennino è necessaria una politica incentrata sulla difesa del territorio che favorisca l'accesibilità delle famiglie negli insediamenti, una agricoltura di qualità e redditizia e un turismo non di carattere speculativo, ma integrato e rispettoso del territorio e delle sue ricchezze ambientali e della sua biodiversità - si legge nel documento consegnato dai socialisti a Tomei -. Accanto a queste scelte è fondamentale un intervento importante sui servizi per le comunità a partire dalla sanità di base in raccordo funzionale e strategico con l'elisoccorso, la garanzia della presenza del medico di base in ogni comune in ogni comunità di base. Infine una politica di investimente sulle scuole di primo e secondo livello va inserita tra le priorità del nostro territorio'.Nel pomeriggio Maraio ha incontro il candidato sindaco del centrosinistra a Finale Marco Poletti, presso il monumento a Gregorio Agnini in piazza Roma a Finale Emilia. “Un luogo simbolico per entrambi – dice Marco Poletti - lo è per me perché si tratta del mio concittadino più illustre, ma lo è sicuramente anche per Maraio per quello che ha rappresentato Agnini nelle lotte socialiste del secolo scorso. Per la coalizione che mi sostiene è molto importante poter contare anche sul sostegno del Partito Socialista Italiano perché rappresenta una forza politica con la quale condividiamo valori importanti”.