Modena, imposta di soggiorno: stangata per le strutture extra alberghiere

Nuovo aumento della tassa di soggiorno per le strutture extra-alberghiere che, dal primo luglio 2025, aumenterà di un ulteriore euro in aggiunta a quanto già deliberato a febbraio in occasione dell’approvazione del Bilancio di previsione 2025- 2027, per le seguenti tipologie di alloggio: case ed appartamenti per vacanza gestiti in forma di impresa; case e appartamenti per uso turistico di proprietà di privati; attività saltuarie di alloggio e prima colazione; case per ferie; Bed&Breakfast e affittacamere.

La nuova modulazione dell’imposta conferma, quindi, l’aumento di un euro deliberato a febbraio dal Consiglio Comunale e già in vigore dal primo maggio per tutte le tipologia ricettive (alberghiere ed extralberghiere), mentre l’aumento di un ulteriore euro, a decorrere dal 1 luglio 2025, riguarderà case ed appartamenti per vacanza gestiti in forma di impresa; case e appartamenti per uso turistico di proprietà di privati; attività saltuarie di alloggio e prima colazione; case per ferie; Bed&Breakfast e affittacamere.

Le maggiori entrate che deriveranno da questo aumento della tassa di soggiorno (la stima è di circa 191.000 euro per i mesi restanti del 2025) per le strutture extra-alberghiere, si legge nella delibera approvata mercoledì 30 aprile dalla Giunta comunale, “contribuiranno a rafforzare le politiche e le progettualità di attrattività e promozione della città in direzione di un turismo qualitativo, mantenendo il vincolo di destinazione di spesa turistica”.