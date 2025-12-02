Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, in 300 alla cena di Natale di Fratelli d'Italia con Malan

Presenti anche l'onorevole Daniela Dondi, i consiglieri regionali Annalisa Arletti e Ferdinando Pulitanò e numerosi dirigenti locali

Oltre 300 persone hanno partecipato alla cena di Natale di Fratelli d’Italia al Ristorante Pizzaria Family Delia a Modena. Tra gli ospiti d'onore Lucio Malan, capogruppo di FdI in Senato. Ad accoglierli il senatore modenese e capogruppo in Commissione Esteri e Difesa Michele Barcaiuolo, anche coordinatore regionale del partito. Presenti anche l'onorevole Daniela Dondi, i consiglieri regionali Annalisa Arletti e Ferdinando Pulitanò e numerosi dirigenti locali.

'Durante la cena abbiamo potuto passare in rassegna alcuni dei risultati straordinari ottenuti dal Governo Meloni. Le nostre energie per far crescere l'Italia sono riconosciute anche a livello internazionale', dichiara il senatore Lucio Malan. 

'L'importantissima adesione alla cena organizzata da Fratelli d'Italia è sintomo di una comunità politica ben radicata nel territorio e che è in continua crescita', commenta il senatore Michele Barcaiuolo.

Sicurezza Carpi, Forza Italia per distinguersi da Fdi sta col Pd e chiede al Governo (di cui fa parte) più agenti

Rigenerazione urbana: passano sei proposte ma modificate da PD e Alleanza Verdi sinistra

Il ministro Bernini smentisce Unibo: 'Il corso universitario per militari si farà, mi faccio garante'

Vaccini contro l'influenza, a Modena già somministrate 140mila dosi: si può fare in simultanea l'anti-Covid

Modena tra le province più ricche e più insicure

Maschi, etero, 50enni: le diagnosi tardive di infezione HIV riguardano soprattutto loro

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

Modena, il presidente della Corte dei Conti che ha stroncato l'accordo Aimag-Hera incontra i sindaci

'Ritorno dei cassonetti a Modena, la Priolo ammette che vi potranno essere aumenti'

Von Der Leyen criticata da Coldiretti: 'Svende il riso europeo e giustifica il lavoro minorile'

Corso di laurea per militari, la Cgil: 'Fuori la guerra dalle università'

Sicurezza a Carpi, cortocircuito Forza Italia: accompagna il Pd dal prefetto per chiedere più agenti al governo

