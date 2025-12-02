Modena, in 300 alla cena di Natale di Fratelli d'Italia con Malan

Oltre 300 persone hanno partecipato alla cena di Natale di Fratelli d’Italia al Ristorante Pizzaria Family Delia a Modena. Tra gli ospiti d'onore Lucio Malan, capogruppo di FdI in Senato. Ad accoglierli il senatore modenese e capogruppo in Commissione Esteri e Difesa Michele Barcaiuolo, anche coordinatore regionale del partito. Presenti anche l'onorevole Daniela Dondi, i consiglieri regionali Annalisa Arletti e Ferdinando Pulitanò e numerosi dirigenti locali.

'Durante la cena abbiamo potuto passare in rassegna alcuni dei risultati straordinari ottenuti dal Governo Meloni. Le nostre energie per far crescere l'Italia sono riconosciute anche a livello internazionale', dichiara il senatore Lucio Malan.

'L'importantissima adesione alla cena organizzata da Fratelli d'Italia è sintomo di una comunità politica ben radicata nel territorio e che è in continua crescita', commenta il senatore Michele Barcaiuolo.