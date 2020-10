'Modena, in classe fa freddo: studenti si ammalano non solo di Covid'

'Ci viene segnalato che in diversi istituti modenesi c'è freddo a causa della mancata accensione dei termosifoni, la necessità di tenere aperte le finestre aggrava ulteriormente il problema. È questa la scuola giallo-verde, con i banchi con le rotelle e gli studenti con le coperte perché i termosifoni sono spenti'. Così in una nota Andrea Bernagozzi responsabile regionale Settore Scuola per Forza Italia Giovani.'Era evidente che con la necessità di tenere le finestre aperte per il coronavirus, sarebbe stato necessario accendere prima i termosifoni. Gli istituti devono verificare che non ci siano classi dove c'è troppo freddo e agire tempestivamente. Sono tantissime le segnalazioni di studenti che lamentano di aver freddo, e che ironicamente dicono di dover portare le coperte a scuola - afferma Bernagozzi - Oltre al disagio del freddo aumenterà anche la possibilità che si ammalino mettendo inutilmente in allarme le scuole per un possibile contagio. Ci chiediamo come certi problemi nelle scuole modenesi li notiamo solo noi, basterebbe ascoltare gli studenti, ma forse è chiedere troppo'.